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Россия и Судан договорились о сотрудничестве в сфере атомной энергии
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    Россия и Судан договорились о сотрудничестве в сфере атомной энергии

    16:42  24 Ноября 2017
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    Россия и Судан договорились о сотрудничестве в сфере атомной энергии

    Москва, 24 ноября. Представители России и Судана подписали межправительственное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщили в пресс-службе Росатома.

    В рамках визита президента Судана Омара аль-Башира в Россию был заключен ряд международных документов, среди которых соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях.

    Отмечается, что страны договорились сотрудничать в вопросах совершенствования ядерной инфраструктуры Судана, проведении исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, а также применении ее в медицине и сельском хозяйстве. Отмечается, что страны также будут заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов для работы с атомной энергией.

    Предполагается, что одним из результатов этого взаимодействия может стать Центр ядерной науки и технологий и атомной электростанции (АЭС) в Судане.

    Межправительственное соглашение подписали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и министр водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана Муаттаз Муса Абдулла Салим.

    «Соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества», — пояснили в российской государственной корпорации.

    Россия и Судан договорились о сотрудничестве в сфере атомной энергии

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сотрудничество #судан #соглашение #атомная энергия
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