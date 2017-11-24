Россия и Судан договорились о сотрудничестве в сфере атомной энергии

Москва, 24 ноября. Представители России и Судана подписали межправительственное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщили в пресс-службе Росатома.

В рамках визита президента Судана Омара аль-Башира в Россию был заключен ряд международных документов, среди которых соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях.

Отмечается, что страны договорились сотрудничать в вопросах совершенствования ядерной инфраструктуры Судана, проведении исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, а также применении ее в медицине и сельском хозяйстве. Отмечается, что страны также будут заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов для работы с атомной энергией.

Предполагается, что одним из результатов этого взаимодействия может стать Центр ядерной науки и технологий и атомной электростанции (АЭС) в Судане.

Межправительственное соглашение подписали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и министр водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана Муаттаз Муса Абдулла Салим.