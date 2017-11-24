Глава МИД Японии объяснил Лаврову закупку американской системы ПРО

Москва, 24 ноября. Закупка Японией американской системы противоракетной обороны не является угрозой российско-японским отношениям. Об этом после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

«Это отнюдь не станет угрозой в японо-российских отношениях», — цитирует РИА Новости Коно.

Министр иностранных дел Японии отметил, что приобретение американской системы делается исключительно в связи с угрозой, исходящий от КНДР. Коно также отметил, что готов еще раз обсудить эту ситуацию на площадке переговоров по вопросам безопасности между Японией и Россией.

Напомним, глава МИД Японии Таро Коно прибыл с визитом в Москву 23 ноября. Он уже провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которой обсуждались вопросы российско-японских отношений, сирийская проблематика, а также ситуация на Корейском полуострове, также требующая урегулирования.