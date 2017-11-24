Открыть новые рынки: в Москве проходит V международный экспортный форум

В столичном Центре международной торговли стартовал пятый международный экспортный форум. Организатором форума стал Российский экспортный центр. Площадка форума призвана помочь диалогу российских предпринимателей, их зарубежных партнеров и власти. На форуме проблемы экспорта продукции обсудили представители бизнеса, экспертного сообщества и структур исполнительной власти. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на дискуссионной площадке форума.

Прямой диалог

Пленарное заседание V международного экспортного форума открыл генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков. По его словам, в рамках форума организаторы расширили список обсуждаемых тем.

«Мы решили в отдельную тематику вывести тему признания международным сообществом российских испытаний. Также будет организована отдельная сессия по точкам роста экспорта, будут дискуссии по IT, программному обеспечению, каналам электронной торговли. Будут обсуждены и многие другие аспекты», — пообещал Фрадков.

По его словам, организаторы решили сделать работу форума «в достаточно неформальном режиме».

«В рамках дискуссии мы предоставляем экспортерам возможность рассказать, что было сделано, какие у них возникают вопросы к органам исполнительной власти», — подчеркнул Фрадков.

В свою очередь глава Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев поблагодарил Российский экспортный центр за особое внимание к тематике экспорта и «понимание того, что оценка продукции является важнейший составляющей поддержки экспорта и конкурентоспособности нашей продукции».

Российский халяль

Херсонцев также рассказал о работе с зарубежными партнерами.

«Представители ILAC MRA от США, Канады и Монголии заявили, что мы соответствуем международным стандартам. Мы присоединились к организации по аккредитации лабораторий, в Ванкувере обменялись соглашением о взаимном признании», — подчеркнул он.

По мнению собеседника ФАН, это все позволит бизнесу сократить издержки на исследования. В будущем Росаккредитация планирует подать заявку и в такие организации, как EASA и IHAF.

«С этого года в странах Персидского залива действует запрет на ввоз продукции, не соответствующей требованиям халяль. Мы договорились, что хотим вступить в члены IHAF (Международного форума по халяльной аккредитации — прим. ред.)», — отмечает Херсонцев.

Это, по его словам, поможет российским производителям пищевой и парфюмерной продукции избежать двойных исследований и выйти на рынки исламских стран.

Собрать воедино

Далее руководитель РЭЦ Петр Фрадков презентовал новый ресурс его организации.

«Свою задачу мы видим в том, чтобы доступ к инструментам, решениям и возможностям мы давали экспортерам через себя. В первый раз в истории в интерактивном формате мы свели воедино всю базу по барьерам и требованиям, что предъявляются на внешних рынках», — рассказал Фрадков.

Как добавил глава РЭЦ, указанный ресурс будет реализован в удобной для бизнесменов онлайн-форме и не будет иметь аналогов в России. Уже после презентации, свои вопросы и предложения представителям власти задали бизнесмены.

Так, представляющая группу компаний «Союзснаб» Алена Орлова отметила проблему отсутствия федерального органа исполнительной власти, которой бы курировал пищевую промышленность. Также она посетовала на непрозрачность системы субсидий. Своим опытом выхода на международные рынки и возникающими затруднениями поделились представители ведущих российских компаний.

Барьерный Запад

Итоги пленарного заседания подвел вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Он обратил внимание на то, что Россия переместилась со 125-го на 35-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Всемирного банка.

«Нам нужно выполнить поручение президента и оказаться в двадцатке. Но надо сделать и так, чтобы в течение года тот или иной барьер для бизнеса исчезал», — подчеркнул Шувалов.

По его словам, сложность добавляет различное понимание справедливости ведения бизнеса.

«Мы заинтересованы в принципе безбарьерности. Для США и других стран Запада барьерность — способ достичь этой справедливости», — указывает Шувалов.

Кроме того, первый зампредседателя правительства РФ также указал на важность перехода на стандарты ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития — прим. ред.). В будущем основные механизмы этой организации будут действовать и на территории России.

«В аппарате ОЭСР в целом доброжелательное отношение к РФ. Но как только вопрос выходит на политический уровень нам не дают продвигаться. Мы пытаемся убрать этот барьер, но нам его навязывают», — сетует Шувалов.

Вице-премьер также отметил, что производителям в сфере IT-технологий проще попасть на зарубежные рынки, чем производителям пищевой или сельскохозяйственной продукции.

«В этих сферах сильно национальное лобби. Мы тоже защищаем свой рынок, но для нас фактор конкуренции имеет первоочередное значение», — подчеркнул Шувалов.

В конце своего выступления вице-премьер пообещал взять перечень вопросов экспортеров на проработку и к 2018 году разработать дорожную карту.