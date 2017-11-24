Сирия: САА выбила «Джебхат ан-Нусру» с ключевой высоты в Бейт Джинн

Дамаск, 24 ноября. Правительственные войска Сирии заняли ключевую высоту в районе Голан, не смотря на противодействие армии Израиля.

Военные источники в Сирии сообщили, что сирийской армии удалось добиться очередного преимущества над боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в районе Бейт Джинн. Армейцы атаковали позиции исламистов около населенного пункта Бейт-Тим и начали стремительное наступление в направлении господствующих высот.

Израильская армия, прикрывая отход террористов, открыла по сирийской армии предупредительный огонь, сообщает источник. Армейцы не стали отвечать на провокацию Израиля и заняли стратегически важную высоту около Голан.

1 Организация запрещена на территории РФ.