Делегация Госдумы посетит КНДР по линии дружбы

Москва, 24 ноября. Государственная дума РФ официально направляет парламентскую делегацию в Пхеньян с 26 ноября по 1 декабря по линии дружбы.

«Распоряжение подписано, все-таки едем, 26 ноября вылет, 1 декабря возвращение», — подтвердил глава этой делегации, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

По его словам, представители всех четырех парламентских фракций войдут в состав делегации.

Как отметил Тайсаев, делегация встретится с председателем Верховного народного собрания КНДР, а также с членами группы дружбы. Депутат добавил, что планируется посещение дворцов пионеров и промышленных предприятий, а также научных и учебных центров.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и США, но пока сотрудничества в этом направлении нет.