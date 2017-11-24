Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
Политика
Делегация Госдумы посетит КНДР по линии дружбы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Делегация Госдумы посетит КНДР по линии дружбы

    15:53  24 Ноября 2017
    126

    Делегация Госдумы посетит КНДР по линии дружбы

    Москва, 24 ноября. Государственная дума РФ официально направляет парламентскую делегацию в Пхеньян с 26 ноября по 1 декабря по линии дружбы.

    «Распоряжение подписано, все-таки едем, 26 ноября вылет, 1 декабря возвращение», — подтвердил  глава этой делегации, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

    По его словам, представители всех четырех парламентских фракций войдут в состав делегации.

    Как отметил Тайсаев, делегация встретится с председателем Верховного народного собрания КНДР, а также с членами группы дружбы. Депутат добавил, что планируется посещение дворцов пионеров и промышленных предприятий, а также научных и учебных центров.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и США, но пока сотрудничества в этом направлении нет.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кндр #госдума
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть