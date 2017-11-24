Радикальная мысль: Пушков оценил шансы на признание McDonald`s иноагентом

Москва, 24 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу признать McDonald`s иностранным агентом. По его мнению, это «радикальная мысль».

Политик согласился, что McDonald`s представляет «символ США»: «Особых сомнений в этом и так нет», однако иноагентом его признать нельзя, ведь компания не является ни СМИ, ни НКО, пишет «Свободная пресса».

«Признать Макдональдс иноагентом — радикальная мысль. Особых сомнений в том, что это символ США, и так нет. Но это не СМИ и не НКО. Вряд ли», — написал Пушков в своем Twitter.

Признать Макдональдс иноагентом - радикальная мысль. Особых сомнений в том, что это символ США, и так нет. Но это не СМИ и не НКО. Вряд ли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2017

Подписчики Пушкова в многочисленных комментариях предложили и вовсе «гнать эту тошниловку» и «продавать свои салаты и пирожки по всему миру».

Мы имеен свои Пирожки и салаты и это надо продавать по миру — vera s Stegschuster (@SStegschuster) November 24, 2017

Напомним, с предложением признать зарубежные сети фастфуда иностранными агентами ранее выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. Речь идет о таких ресторанах, как McDonald`s и KFC

Письмо с инициативой он уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Чернышов указал на то, что деньги, которые россияне «оставляют в фаст-фудах, уходят за рубеж».