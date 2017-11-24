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Политика
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Радикальная мысль: Пушков оценил шансы на признание McDonald`s иноагентом
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    Радикальная мысль: Пушков оценил шансы на признание McDonald`s иноагентом

    16:13  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:14  24 Ноября 2017
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    Радикальная мысль: Пушков оценил шансы на признание McDonald`s иноагентом

    Москва, 24 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу признать McDonald`s иностранным агентом. По его мнению, это «радикальная мысль». 

    Политик согласился, что McDonald`s представляет «символ США»: «Особых сомнений в этом и так нет», однако иноагентом его признать нельзя, ведь компания не является ни СМИ, ни НКО, пишет «Свободная пресса».

    «Признать Макдональдс иноагентом — радикальная мысль. Особых сомнений в том, что это символ США, и так нет. Но это не СМИ и не НКО. Вряд ли», — написал Пушков в своем Twitter.

    Подписчики Пушкова в многочисленных комментариях предложили и вовсе «гнать эту тошниловку» и «продавать свои салаты и пирожки по всему миру».

    Напомним, с предложением признать зарубежные сети фастфуда иностранными агентами ранее выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. Речь идет о таких ресторанах, как McDonald`s и KFC

    Письмо с инициативой он уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Чернышов указал на то, что деньги, которые россияне «оставляют в фаст-фудах, уходят за рубеж».

    «В связи с этим я требую признать McDonald’s в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции», — отметил он. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #пушков #mcdonalds #иноагенты
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