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Выступившую за запрет «Сватов» украинскую журналистку уличили в «неевропейском» поведении
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    Выступившую за запрет «Сватов» украинскую журналистку уличили в «неевропейском» поведении

    17:00  24 Ноября 2017
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    Российский журналист жестко возразил украинке из-за скандала вокруг сериала «Сваты» и Зеленского

    Сериал «Сваты» давно следовало убрать с украинских телеэкранов, считает журналистка Янина Соколовская. Она подчеркнула, что «это тот случай, когда она аплодирует СБУ». Однако российский журналист Максим Юсин напомнил своей коллеге, что она, будучи гражданкой «идущей в Европу Украины, выступает совершенно не как европейка».

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали запрет СБУ на въезд в страну актеру Федору Добронравову, играющего одного из главных героев сериала «Сваты», и обращение к общественности Владимира Зеленского, являющегося автором проекта.

    «Ключевое слово в речи Зеленского — это деньги, потому что в этой истории наступили на его кошелек, — заявила Янина Соколовская. — Дело не в том, что фильм запрещен к прокату, а в том, что одному человеку запрещен въезд в страну за его агрессивные высказывания в адрес Украины. Запретила СБУ. У Зеленского, как у одного из самых популярных людей Украины, есть все возможности, чтобы этот запрет опротестовать».

    Ведущая Екатерина Стриженова напомнила Соколовской, что речь идет о запрете Федору Добронравову на въезд на территорию Украины из-за якобы посещения Крыма, хотя сам актер говорит, что не посещал полуостров.

    В прямом эфире Первого обсуждали запрет на въезд в страну Федору Добронравову

    «У Зеленского все равно есть все рычаги, чтобы доказать, кто нарушил закон, а кто нет. Зеленский не говорит о доказательствах. Он замешивает круто: «нас не впустили, мы теряем деньги, у нас забрали сериал, народ Украины не имеет права смотреть этот сериал — миллионы страдают». Это жуткий китч, который нужно было убрать с украинских экранов давно. Это тот случай, когда я аплодирую СБУ», — добавила Соколовская.  

    Янине возразил международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин, который напомнил, что Украина идет в Европу, а Соколовская, по его мнению, ведет себя не по-европейски.

    «Янине буду жестко возражать и категорически, впервые. Они идут в Европу, но Янина выступает как человек абсолютно не европейский. Ты определяешь, плохой или хороший сериал, — считает он. — Я не беру на себя смелость определять, плохой он или хороший. Я этого актера (Добронравова) знаю абсолютно не по сериалу «Сваты». Какие-то люди в СБУ и на сайте «Миротворец» решают, что смотреть идущему в Европу украинцу, а что нет».

    Отметим, что СБУ не запретила показ «Сватов» на украинских телеканалах, однако телепроект больше не может сниматься без участия одного из главных героев — Ивана Будько в исполнении актера Федора Добронравова. Однако съемки могут продолжиться в том случае, если актеру найдут замену.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что актер и продюсер Владимир Зеленский раскритиковал СБУ из-за запрета актеру сериала «Сваты» Федору Добронравову въезжать на территорию Украины.

    Автор: Алексей Громов
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