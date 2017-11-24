Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Петербуржцев в выходные ждут мокрый снег, дождь и гололедица
Происшествия
Жертвами теракта в мечети Египта стали 54 человека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жертвами теракта в мечети Египта стали 54 человека

    15:41  24 Ноября 2017
    104

    Жертвами теракта в мечети Египта стали 54 человека

    Каир, 24 ноября. Жертвами террористической атаки боевиков на мечеть в Египте стали 54 человека, еще 75 человек получили ранения.

    Напомним, что взрыв в мечети произошел во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном в провинции Северный Синай. По информации телеканала CBC Extra, боевики подорвали взрывное устройство среди молящихся людей, а затем открыли стрельбу.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки на севере Египта погибло 50 человек. Большая часть из них была мирными гражданами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #теракт #египет #синай #ечеть
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть