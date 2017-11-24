Жертвами теракта в мечети Египта стали 54 человека

Каир, 24 ноября. Жертвами террористической атаки боевиков на мечеть в Египте стали 54 человека, еще 75 человек получили ранения.

Напомним, что взрыв в мечети произошел во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном в провинции Северный Синай. По информации телеканала CBC Extra, боевики подорвали взрывное устройство среди молящихся людей, а затем открыли стрельбу.

Brutal Egypt mosque attack: At least 75 killed in bomb and gun assault in North Sinai https://t.co/CmBR1IFqOj — SalenaZito (@SalenaZito) November 24, 2017

Ранее сообщалось, что в результате атаки на севере Египта погибло 50 человек. Большая часть из них была мирными гражданами.