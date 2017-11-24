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Де Мистура назвал одну из главных тем переговоров по Сирии в Женеве
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    Де Мистура назвал одну из главных тем переговоров по Сирии в Женеве

    15:37  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:05  24 Ноября 2017
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    Де Мистура назвал одну из главных тем переговоров по Сирии в ЖеневеМосква, 24 ноября. Спецпосланник ООН по Сирийской республике Стаффан де Мистура заявил, что новая конституция Сирии станет одним из главных вопросов межсирийских переговоров в Женеве, которые состоятся 28 ноября. По его словам, вторая часть переговоров будет проходить в начале декабря.

    «Что касается женевских переговоров, то мы настроены сфокусироваться на двух аспектах — конституции и выборах, чтобы продвинуться в реализации резолюции СБ ООН 2254», — сообщил он в ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

    Ранее де Мистура заявил о свидетельствах продвижения в сторону запуска политического диалога в САР.

    Напомним, 22 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне в Сирийской республике. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #де мистура
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