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Политика
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Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи может стать важным этапом запуска межсирийского диалога — Лавров
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    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи может стать важным этапом запуска межсирийского диалога — Лавров

    15:33  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:33  24 Ноября 2017
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    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи может стать важным этапом запуска межсирийского диалога — Лавров

    Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел России заявил, что конгресс в Сочи по Сирии может стать площадкой для диалога сторон без выдвижения предварительных условий.

    Конгресс может стать «важным этапом на пути запуска подлинно межсирийского инклюзивного диалога», считает Лавров. Он добавил, что этот диалог «не будет отягощен искусственными требованиям той или иной фракции оппозиции, требования которой расходятся с критериями Совета безопасности».

    Напомним, президенты РФ, Турции и Ирана на саммите в Сочи в среду высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил возникновение в Сирии благоприятных условий для межсирийского диалога.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #лавров #мид
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