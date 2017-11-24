Ирак: Берлин хочет вернуть детей немецких боевиков ИГ

Берлин, 24 ноября. Правительство ФРГ планирует вернуть из Ирака детей немецких граждан, воевавших на стороне «Исламского государства»1.

Представители внешнеполитического ведомства ФРГ обратились в МИД Багдада с просьбой разрешить покинуть страну детям, которые находятся вместе со своими матерями в иракских лагерях беженцев, отведенных для семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). После поражения «Халифата» они были обнаружены и задержаны иракскими силовиками.

По различным данным в Ираке и курдской автономии содержаться порядка 60 женщин с большим количеством детей из различных государств. В МИД Германии считают, что решение о возвращении детей террористов обусловлено гуманитарными соображениями и обязанностью страны перед своими гражданами.

Отмечается, что по данным силовиков почти тысяча исламистов из Германии отправилась воевать в Сирию и Ирак на стороне «Исламского государства», около трети из них уже вернулись домой.

1 Организация запрещена на территории РФ.