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Ирак: Берлин хочет вернуть детей немецких боевиков ИГ
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    Ирак: Берлин хочет вернуть детей немецких боевиков ИГ

    15:41  24 Ноября 2017
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    Ирак: Берлин хочет вернуть детей немецких боевиков ИГ

    Берлин, 24 ноября. Правительство ФРГ планирует вернуть из Ирака детей немецких граждан, воевавших на стороне «Исламского государства»1.

    Представители внешнеполитического ведомства ФРГ обратились в МИД Багдада с просьбой разрешить покинуть страну детям, которые находятся вместе со своими матерями в иракских лагерях беженцев, отведенных для семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). После поражения «Халифата» они были обнаружены и задержаны иракскими силовиками.

    По различным данным в Ираке и курдской автономии содержаться порядка 60 женщин с большим количеством детей из различных государств. В МИД Германии считают, что решение о возвращении детей террористов обусловлено гуманитарными соображениями и обязанностью страны перед своими гражданами.

    Отмечается, что по данным силовиков почти тысяча исламистов из Германии отправилась воевать в Сирию и Ирак на стороне «Исламского государства», около трети из них уже вернулись домой.

    Ирак: Берлин хочет вернуть детей немецких боевиков ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #германия
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