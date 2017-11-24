Де Мистура отметил продвижение политического диалога в Сирии

Д

Москва, 24 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о свидетельствах продвижения в сторону запуска политического диалога в САР. Об этом политик сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я думаю, что процесс действительно сейчас двигается, что мы на пути, как я надеюсь, в направлении осуществления резолюции 2254 и политического решения в Сирии», — отметил Де Мистура.

Напомним, что ранее спецпосланник ООН по Сирии заявлял о возможности проведения сразу двух раундов женевских переговоров в декабре. По его словам, это возможно при условии содействия со стороны сирийской оппозиции.

Ожидается, что восьмой раунд переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии состоится 28 ноября. Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет чуть позже — 20 декабря.