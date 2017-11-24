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Общество
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Политика
Де Мистура отметил продвижение политического диалога в Сирии
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    Де Мистура отметил продвижение политического диалога в Сирии

    15:33  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:36  24 Ноября 2017
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    ДДе Мистура отметил продвижение политического диалога в Сирии

    Москва, 24 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о свидетельствах продвижения в сторону запуска политического диалога в САР.  Об этом политик сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Я думаю, что процесс действительно сейчас двигается, что мы на пути, как я надеюсь, в направлении осуществления резолюции 2254 и политического решения в Сирии», —  отметил Де Мистура.

    Напомним, что ранее спецпосланник ООН по Сирии заявлял о возможности проведения сразу двух раундов женевских переговоров в декабре. По его словам, это возможно при условии содействия со стороны сирийской оппозиции.

    Ожидается, что восьмой раунд переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии состоится 28 ноября. Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет чуть позже — 20 декабря.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #де мистура #политический процесс
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