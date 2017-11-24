Два главаря ИГ уничтожены армией Филиппин

Марави, 24 ноября. Армия Филиппин продолжает зачистку окрестностей города Марави от боевиков «Исламского государства»1.

Местные источники сообщают, что в населенный пункт Марави проник небольшой отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), численным составом от 20 до 25 человек. Предположительно они смогли проникнуть в город через озеро Ланао, рядом с которым не прекращаются столкновения с правительственными войсками Филиппин.

Ввиду своей малочисленности боевики действовали исходя из тактики «булавочных уколов», однако стремительно несли потери в каждом столкновении. Отмечается, что в результате очередной перестрелки были ликвидированы два лидера местной ячейки «Халифата», известные под именами Абу Мусаб и Умар Мауте.

1 Организация запрещена на территории РФ.