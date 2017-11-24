Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
Политика
Грибаускайте обвинила Москву в отказе Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грибаускайте обвинила Москву в отказе Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства»

    16:37  24 Ноября 2017
    52

    Грибаускайте обвинила Москву в отказе Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства»

    Брюссель, 24 ноября. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отказ главы Белоруссии Александра Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства» связан с позицией Москвы.

    «Я считаю, что это демонстрирует то же самое, что демонстрировали военные учения — на своей территории хозяйничает Москва, а не Белоруссия, не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск», — заявила Грибаускайте в эфире литовского телеканала LRT.

    По словам литовского президента, отношения между Вильнюсом и Минском усложняет сотрудничество России и Белоруссии, а также строительство «Росатомом» Островецкой АЭС, которое, по словам Грибоускайте, является «непрозрачным».

    Грибаускайте обвинила Москву в отказе Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства»

    Президент выразила надежду, что саммит «Восточного партнерства» подтолкнет страны к проведению реформ.

    Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент Литвы пообещала Украине долгий путь в Евросоюз. По ее словам, страны ЕС готовы помочь Киеву в его стремлении вступить в союз.

    Отметим, что Белоруссию на саммите «Восточного партнерства» представляет министр иностранных дел Владимир Макей.

    В белорусском МИД заявили, что в данный момент сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» подразумевает признание европейской перспективы. Однако Белоруссия не ставит перед собой такой цели, отметили в ведомстве. В то же время Минск выступает за сохранение саммита как инструмента развития неполитизированного взаимодействия, направленного на решение общих проблем.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #белоруссия #литва #грибаускайте
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть