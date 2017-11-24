Грибаускайте обвинила Москву в отказе Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства»

Брюссель, 24 ноября. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отказ главы Белоруссии Александра Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства» связан с позицией Москвы.

«Я считаю, что это демонстрирует то же самое, что демонстрировали военные учения — на своей территории хозяйничает Москва, а не Белоруссия, не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск», — заявила Грибаускайте в эфире литовского телеканала LRT.

По словам литовского президента, отношения между Вильнюсом и Минском усложняет сотрудничество России и Белоруссии, а также строительство «Росатомом» Островецкой АЭС, которое, по словам Грибоускайте, является «непрозрачным».

Президент выразила надежду, что саммит «Восточного партнерства» подтолкнет страны к проведению реформ.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент Литвы пообещала Украине долгий путь в Евросоюз. По ее словам, страны ЕС готовы помочь Киеву в его стремлении вступить в союз.

Отметим, что Белоруссию на саммите «Восточного партнерства» представляет министр иностранных дел Владимир Макей.

В белорусском МИД заявили, что в данный момент сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» подразумевает признание европейской перспективы. Однако Белоруссия не ставит перед собой такой цели, отметили в ведомстве. В то же время Минск выступает за сохранение саммита как инструмента развития неполитизированного взаимодействия, направленного на решение общих проблем.