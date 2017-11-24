Лавров поблагодарил де Мистуру за поддержку Астанинского процесса

Москва, 24 ноября. Россия признательна специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре за поддержку Астанинского процесса, целью которого является выход из тупика по урегулированию ситуации в Сирии.

Об этом в пятницу в ходе встречи с де Мистурой заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы признательны вам лично и всей вашей команде, генеральному секретарю ООН за то, что вы поддержали астанинский процесс, призванный вывести ситуацию в сирийском урегулировании из тупика, после того как не смогли наши американские партнёры из команды (предыдущего президента США Барака) Обамы выполнить достигнутые в сентябре 2016 года договорённости о размежевании сирийской оппозиции», — приводит слова Лаврова, адресованные спецпосланнику генсека ООН по Сирии, РИА Новости.

Напомним, 24 ноября прошла встреча Лаврова с де Мистурой в Москве. Главной темой переговоров стала возможность возобновить переговоры по Сирии в Женеве. Провести такую встречу ранее предложил президент России Владимир Путин.