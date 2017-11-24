Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
Политика
Лавров поблагодарил де Мистуру за поддержку Астанинского процесса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров поблагодарил де Мистуру за поддержку Астанинского процесса

    15:27  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:28  24 Ноября 2017
    114

    Лавров поблагодарил де Мистуру за поддержку Астанинского процесса

    Москва, 24 ноября. Россия признательна специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре за поддержку Астанинского процесса, целью которого является выход из тупика по урегулированию ситуации в Сирии.

    Об этом в пятницу в ходе встречи с де Мистурой заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Мы признательны вам лично и всей вашей команде, генеральному секретарю ООН за то, что вы поддержали астанинский процесс, призванный вывести ситуацию в сирийском урегулировании из тупика, после того как не смогли наши американские партнёры из команды (предыдущего президента США Барака) Обамы выполнить достигнутые в сентябре 2016 года договорённости о размежевании сирийской оппозиции», — приводит слова Лаврова, адресованные спецпосланнику генсека ООН по Сирии, РИА Новости. 

    Напомним, 24 ноября прошла встреча Лаврова с де Мистурой в Москве. Главной темой переговоров стала возможность возобновить переговоры по Сирии в Женеве. Провести такую встречу ранее предложил президент России Владимир Путин. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #лавров #де мистура
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть