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Новости Сирии
Лавров: РФ активно содействует Саудовской Аравии в объединении оппозиции Сирии
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    Лавров: РФ активно содействует Саудовской Аравии в объединении оппозиции Сирии

    15:26  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:35  24 Ноября 2017
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    Лавров: РФ активно содействует Саудовской Аравии в объединении оппозиции Сирии

    Москва, 24 ноября. Россия активно содействует усилиям Саудовской Аравии, направленным на объединение оппозиции Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы активно содействуем усилиям Саудовской Аравии при вашей поддержке, направленным на то, чтобы объединить оппозицию во всех ее измерениях, ипостасях — внешнюю и внутреннюю — на конструктивной платформе, которая полностью соответствует требованию резолюции СБ ООН», — приводит ТАСС обращение Лаврова к специальному посланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.  

    Лавров особо отметил, что объединение оппозиции в Сирии должно осуществляться на конструктивной платформе. 

    Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 24 ноября провел встречу с представителем Организации Объединенных Наций Стаффаном де Мистурой. Во время общения с главой внешнеполитического ведомства России де Мистура отметил продвижение в сторону запуска политического диалога в САР. Кроме того, спецпосланник ООН объявил, что новая конституция Сирии, о готовности к разработке которой ранее сообщил Башар Асад, станет одним из главных вопросов межсирийских переговоров в Женеве.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #лавров #саудовская аравия #де мистура
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