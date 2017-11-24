МИД РФ объяснил, почему нельзя объединять форматы Астаны, Женевы и нацконгресса по Сирии

Москва, 24 ноября. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал возможность объединения форматов сирийского урегулирования.

По его словам, переговоры в Женеве и Астане, а также планируемый конгресс нацдиалога Сирии в Сочи дополняют друг друга, но решают разные задачи, пояснил он.

«Это дополняет друг друга, эти треки, имея в виду, что у каждого трека свои задачи», — сказал Богданов.

Напомним, 14 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры в Астане и созыв конгресса сирийского национального диалога помогут успеху женевского процесса по Сирии.