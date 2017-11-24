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МИД РФ объяснил, почему нельзя объединять форматы Астаны, Женевы и нацконгресса по Сирии
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    МИД РФ объяснил, почему нельзя объединять форматы Астаны, Женевы и нацконгресса по Сирии

    15:34  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:43  24 Ноября 2017
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    МИД РФ объяснил, почему нельзя объединять форматы Астаны, Женевы и нацконгресса по Сирии

    Москва, 24 ноября. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал возможность объединения форматов сирийского урегулирования.

    По его словам, переговоры в Женеве и Астане, а также планируемый конгресс нацдиалога Сирии в Сочи дополняют друг друга, но решают разные задачи, пояснил он.

    «Это дополняет друг друга, эти треки, имея в виду, что у каждого трека свои задачи», — сказал Богданов.

    Напомним, 14 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры в Астане и созыв конгресса сирийского национального диалога помогут успеху женевского процесса по Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #богданов #мид #астана #женева
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