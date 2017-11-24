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РФ направит усилия на развитие диалога сирийского общества под эгидой ООН — Лавров
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    РФ направит усилия на развитие диалога сирийского общества под эгидой ООН — Лавров

    15:30  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:33  24 Ноября 2017
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    РФ направит усилия на развитие диалога сирийского общества под эгидой ООН — Лавров

    Москва, 24 ноября. Россия направит свои усилия на стимулирование диалога сирийского общества под эгидой ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Все наши усилия, которые мы предпринимали и предпринимаем, будут направлены именно на стимулирование подлинных идей межсирийского диалога на основе согласованных в СБ критериев под эгидой ООН», — заявил глава МИД РФ.

    Напомним, в Сочи 2 декабря начнется Конгресса нацдиалога Сирии, на который приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп САР, власти страны, оппозиция, а также наблюдатели от ООН, МККК и ВОЗ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #лавров
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