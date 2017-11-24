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Сирия: в провинции Хасака завершилась кампания вакцинации детей
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    Сирия: в провинции Хасака завершилась кампания вакцинации детей

    15:26  24 Ноября 2017
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    Сирия: в провинции Хасака завершилась кампания вакцинации детей

    Хасака, 24 ноября. В сельских районах провинции Хасака прошла вакцинация детей от полиомиелита.

    Директор департамента здравоохранения провинции Хасака Мухаммад Рашад Халаф сообщил сирийскому информационному агентству «САНА», что компанией вакцинации было охвачено порядка 40 тысяч детей.

    Халаф подчеркнул, что вакцинация, проходившая в труднодоступных районах провинции, была организованна при содействии ВОЗ и фонда ЮНИСЕФ. Кампания стартовала в населенном пункте Аш-Шаддади и его пригородах и охватила детей в Хасаке в возрасте до пяти лет.

    Ранее сообщалось, что кампании вакцинации начались в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

    Сирия: в провинции Хасака завершилась кампания вакцинации детей

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #сирия #хасака #вакцинация
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