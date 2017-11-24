МИД ФРГ прокомментировал саммит по Сирии в Сочи

Берлин, 24 ноября. Представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что правительство Германии будет приветствовать, если переговорный процесс в Сочи приведет к прогрессу в сирийском вопросе.

Адебар добавила, что в настоящий момент ФРГ настроена скептически, так как Сирия, по мнению немцев, еще далека от политического решения.

Напомним, по итогам саммита в Сочи 22 ноября президенты РФ, Ирана и Турции приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

Ранее, 20 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Башара Асада, на которой президент РФ выразил уверенность в необходимости перехода к политическому урегулированию в Сирии. Путин отметил открытость Асада к диалогу со всеми, кто готов работать ради мира и стабильности.