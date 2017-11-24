Цирковой тигр откусил пьяному пенсионеру два пальца в Китае

Пекин, 24 ноября. В одном из китайских цирков в провинции Хэнань тигр откусил два пальца выпившему пенсионеру, который попытался скормить хищнику денежные купюры.

Инцидент произошел в среду. По рассказам свидетелей, пожилой мужчина подошел к клетке с тигром и львом и попытался скормить хищникам банкноты. Лев взял деньги, однако тигр вцепился в руку пенсионера, сообщает South China Morning Post.

Чтобы освободить пенсионера, сотрудникам цирка пришлось отгонять тигра металлическими прутьями. От потери крови мужчина потерял сознание. Хищник откусил ему средний палец и половину безымянного.

Пенсионер был госпитализирован сразу же после случившегося. Родственники сообщили, что перед тем, как отправиться на цирковое представление, потерпевший употреблял алкогольные напитки.