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Макаревич рассказал о встрече с Порошенко на Майдане
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    Макаревич рассказал о встрече с Порошенко на Майдане

    15:43  24 Ноября 2017
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    Макаревич рассказал о встрече с Порошенко на Майдане

    Одесса, 24 ноября. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что встречался с президентом Украины Петром Порошенко на Майдане.

    Известный своими резкими высказываниями в адрес России по вопросам Украины Макаревич дал интервью «Думской» после концерта в Одессе. Во время беседы музыкант рассказал о встрече с нынешним лидером страны Петром Порошенко.

    «Я с президентом Порошенко встречался еще до того, как он стал президентом, — отметил исполнитель. — Так получилось. Был большой концерт «Авторадио» как раз на Майдане».

    Макаревич при этом отметил, что старается избегать встреч с представителями власти.

    «Во-первых, мне и это не очень интересно. Во-вторых, мне это совершенно не нужно, — пояснил свою позицию артист. — Я занимаюсь своим делом, они занимаются своим. Я не готов их судить, и пусть они меня тоже не судят».

    Макаревич рассказал о встрече с Порошенко на Майдане

    Ранее, 12 ноября, стало известно, что Макаревич выгнал из «Машины времени» клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Россией.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #порошенко #одесса #майдан #макаревич #встреча
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