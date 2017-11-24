Макаревич рассказал о встрече с Порошенко на Майдане

Одесса, 24 ноября. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что встречался с президентом Украины Петром Порошенко на Майдане.

Известный своими резкими высказываниями в адрес России по вопросам Украины Макаревич дал интервью «Думской» после концерта в Одессе. Во время беседы музыкант рассказал о встрече с нынешним лидером страны Петром Порошенко.

«Я с президентом Порошенко встречался еще до того, как он стал президентом, — отметил исполнитель. — Так получилось. Был большой концерт «Авторадио» как раз на Майдане».

Макаревич при этом отметил, что старается избегать встреч с представителями власти.

«Во-первых, мне и это не очень интересно. Во-вторых, мне это совершенно не нужно, — пояснил свою позицию артист. — Я занимаюсь своим делом, они занимаются своим. Я не готов их судить, и пусть они меня тоже не судят».

Ранее, 12 ноября, стало известно, что Макаревич выгнал из «Машины времени» клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Россией.