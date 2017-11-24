Сирия: почему курды пытаются затормозить возвращение мирных жителей в Ракку — видео ФАН

Житель Ракки прислал Федеральному агентству новостей (ФАН) еще одно видео из района Хадика, где недавно курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) закончили разминирование и разрешили беженцам вернуться в свои дома.

В конце прошлого месяца заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности рассказал, что авиаудары и боестолкновения вынудили более 436 тысяч человек покинуть Ракку в шестидесяти разных направлениях, включая соседние провинции.

Однако после освобождения города от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) курдские вооруженные формирования препятствовали возвращению местных жителей в свои дома, объясняя это тем, что город заминирован.

Представитель SDF Шорш ар-Раккауи заявлял, что в населенном пункте остается множество мин и «закладок» боевиков «Исламского государства», однако курды приступили к разминированию только спустя месяц после того, как официально была завершена военная операция.

Но и после разминирование городских кварталов не решает проблем. Как видно на кадрах, город представляет собой руины, в которых невозможно жить.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентов Федерального агентства новостей (ФАН) назвал ситуацию с возвращением жителей в Ракку сложной, поскольку город практически стерт с лица земли бомбардировками американской коалиции:

«Также до сих пор имеются заминированные участки, ловушки из мин на территории города. Это затрудняет возвращение мирных жителей».

Эксперт отметил и тот факт, что курдские формирования и их командование не спешат разминировать Ракку, потому что не слишком настроены на то, чтобы жители возвращались в Ракку и ее окрестности, которые фактически освобождены от боевиков «Исламского государства»:

«Здесь напрашивается такое объяснение, что большинство жителей Ракки, а также районов вокруг — это сирийцы-арабы, исповедующие суннизм, а не курдское население. Ракка же сейчас находится под контролем именно курдских вооруженных формирований. Этот и заставляет курдов медлить с возвращением жителей в эти районы, поскольку, как заявляло и американское руководство и представители командования курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии», занимаемые сейчас курдами районы будут так и оставаться под их контролем, а не будут переданы под контроль центрального правительства Сирии. Этот факт, конечно, делает понятным причины, по которым курды не спешат в возвращении беженцев».

Наш собеседник напомнил и о заявлениях американской стороны, что части Соединенных Штатов останутся в Сирии и после разгрома «Исламского государства» для того, чтобы контролировать процесс женевских переговоров в нужном направлении:

«А в нужном направлении, по американскому мнению, — это смещение руководства Башара Асада. Поэтому эти действия, в том числе, по замедлению возвращения сирийских граждан, исповедующих суннизм в районы, контролируемые курдскими вооруженными формированиями — это часть политики и Вашингтона, и «Демократических сил Сирии», находящихся под эгидой Соединенных Штатов. Это замедляет процесс политического урегулирования и создает дополнительные сложности, обостряя ситуацию в Сирии».

Эксперт считает, что Ракка и территория вокруг должны быть переданы под контроль сирийского правительства:

«Но то, что заявлялось американской стороной и то, что территории находится под контролем курдских вооруженных формирований, затрудняет этот процесс. Естественно, сирийское правительство требовало вывода американских войск с территории Сирии, поскольку они находятся незаконно. Даже официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла о том, что нахождение американских подразделений в Сирии напоминает оккупацию и это действительно так».

Наш собеседник считает, что это можно решить переговорами,

«Должны быть достигнуты какие-то соглашения. Но это сложный вопрос, поскольку и американская сторона, и подконтрольные ей курдские формирования не собираются видимо уступать контроль сирийскому правительству. Это обостряет ситуацию в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.