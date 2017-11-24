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Политика
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Россия
Стало известно, когда будут окончены работы над автоподходом к Крымскому мосту
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    Стало известно, когда будут окончены работы над автоподходом к Крымскому мосту

    15:31  24 Ноября 2017
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    Стало известно, когда будут окончены работы над автоподходом к Крымскому мосту

    Москва, 24 ноября. Готовность автоподхода к мосту в Крым составляет 65%. По словам начальника Службы автодорог республики Никиты Гаранина, срыва сроков строительства нет.

    «По автоподходу — готовность объекта на сегодня 65%. — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Рисков срыва по срокам на сегодняшний день мы как заказчик не видим», передает ТАСС.

    Как рассказал изданию «Российская Газета» начальник Службы автомобильных дорог Никита Гаранин, автомобильные подходы к строящему мосту через Керченский пролив будут построены и сданы в эксплуатацию к маю 2018 года.

    Напомним, власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу от Крымского моста до столицы Республики.

    Ранее в Сети появилась ночная фотография арок моста через Керченский пролив. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крымский мост
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