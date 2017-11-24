Стало известно, когда будут окончены работы над автоподходом к Крымскому мосту

Москва, 24 ноября. Готовность автоподхода к мосту в Крым составляет 65%. По словам начальника Службы автодорог республики Никиты Гаранина, срыва сроков строительства нет.

«По автоподходу — готовность объекта на сегодня 65%. — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Рисков срыва по срокам на сегодняшний день мы как заказчик не видим», передает ТАСС.

Как рассказал изданию «Российская Газета» начальник Службы автомобильных дорог Никита Гаранин, автомобильные подходы к строящему мосту через Керченский пролив будут построены и сданы в эксплуатацию к маю 2018 года.

Напомним, власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу от Крымского моста до столицы Республики.

Ранее в Сети появилась ночная фотография арок моста через Керченский пролив.