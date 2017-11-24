«Партнеры, а не союзники»: как инцидент с Су-24 повлиял на отношения России и Турции

Ровно два года назад, 24 ноября, турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в небе над Сирией. После этого российско-турецкие отношения резко ухудшились, но потом наступило потепление, и сегодня Россия, Турция и Иран объединились, чтобы мирно урегулировать сирийский кризис. Как рассказал Федеральному агентству новостей зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, о трагедии, которая произошла в Сирийской Арабской республике 24 ноября 2015 года, никто не забыл.

«Мы помним, мы преклоняем перед нашими летчиками головы. Но Турция принесла извинения за это серьезнейшее происшествие. После этого отношения стали налаживаться. Россия помогла Турции предотвратить переворот, предоставив информацию, благодаря которой Реджеп Эрдоган остался у власти. Турция поддержала газопровод «Северный поток-2». Анкара сотрудничает с нами по вопросам нормализации ситуации в Сирии. Ее позиция созвучна с нашей, у нас есть общие интересы и цели. И благодаря этому у нас выстраиваются конструктивные, дружеские отношения», — считает парламентарий.

Однако профессор Академии военных наук Владимир Мухин полагает, что Москва простила Анкару, но ничего не забыла и сделала соответствующие выводы в тактике взаимоотношений с ней.

«Во-первых, инцидент с Су-24 навсегда останется трагической страницей в истории российско-турецких отношений. А во-вторых, проблемы, существовавшие два года назад, к сожалению, никуда не делись. Турция все так же поддерживает группировки боевиков, которые враждебно настроены против России и правительства Сирии. Сам Эрдоган тоже не в восторге от режима Башара Асада. И все это накладывает определенный отпечаток на наши взаимоотношения», — считает военный эксперт.

При этом профессор отмечает, что «благодаря доброй воле военно-политического руководства России мы все-таки пошли на налаживание отношений с Анкарой».

«Есть уверенность, что инциденты с российскими самолетами и выстрелы в спину не повторятся. Однако агрессивный характер действий турецких войск просматривается. Хочется надеяться, что после встречи с Владимиром Путиным и коллегой из Ирана Хасаном Роухани Эрдоган изменит свою позицию по отношению к нынешнему руководству в Дамаске, и конструктивный диалог по политическому устройству в Сирии будет налажен. Потому что два года назад, как и сейчас, была одна истина, не требующая доказательств: все проблемы в Сирии должны быть решены политическим путем. Путем народного согласия и единения. Поэтому Россия собирает этот конгресс и Эрдоган его поддержал», — сказал Владимир Мухин.

Военный обозреватель также напомнил, что Эрдоган по-прежнему вынашивает планы захватить часть севера Сирии, где находятся курдские анклавы, — Африн и территории восточнее Евфрата.

«Турецкий лидер не раз заявлял, что готов эти территории захватить, якобы чтобы уничтожить курдские группировки, подпитывающие Курдскую рабочую партию, признанную в Турции террористической. Эрдогану ничего не стоит за сутки захватить и затоптать Африн, но Россия его сдерживает. И он этого не сделает. Не потому что боится, а потому что уважает Россию», — отметил Владимир Мухин.

По его словам, учитывая особенности политики Эрдогана, в сирийском урегулировании Россию и Турцию правильнее называть «партнерами, а не с союзниками».