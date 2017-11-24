Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Окулова

Москва, 24 ноября. Заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение дал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

«Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

По данным ряда СМИ, Окулов перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию .

Напомним, 1 ноября Медведев уволил Владимира Щекачихина, который возглавлял комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, из-за утраты доверия.

Ранее Медведев заявил, что в будущем в России необходимо перейти на дистанционные проверки предпринимателей.