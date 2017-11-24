Киевский историк пожаловался, что Интерпол не слушает Украину

Киев, 24 ноября. Украина не может наказать виновных по делу о расстреле митингующих на Майдане, так как Интерпол «в серьезной степени насыщен российским влиянием». Единственный выход — смена режима в России, считает украинский эксперт.

Историк Александр Палий в интервью украинскому СМИ заявил, что «Интерпол вообще Украину не слушает». «Это контора, которая в серьезной степени насыщена российским влиянием», считает эксперт, поэтому Украина не имеет возможности наказать якобы причастных к расстрелу митингующих на Евромайдане правоохранителей и высокопоставленных чиновников времен Януковича. В частности, речь шла об экс-министре внутренних дел Украины Виталие Захарченко и его заместителе Викторе Ратушняке, которых Интерпол снял с международного розыска.

По словам Палия, Россия всегда давала убежище подобным фигурам.

«Так сложилось, что Россия всегда собирала у себя всяких негодяев, много мировых террористов доживало на территории России. Сейчас президент Зимбабве там будет жить», — считает Палий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревает экс-президента Виктора Януковича, а также бывшего главу СБУ Александра Якименко и экс-главу МВД Виталия Захарченко в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.