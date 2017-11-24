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Политика
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Киевский историк пожаловался, что Интерпол не слушает Украину
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    Киевский историк пожаловался, что Интерпол не слушает Украину

    15:00  24 Ноября 2017
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    Киевский историк пожаловался, что Интерпол не слушает Украину

    Киев, 24 ноября. Украина не может наказать виновных по делу о расстреле митингующих на Майдане, так как Интерпол «в серьезной степени насыщен российским влиянием». Единственный выход — смена режима в России, считает украинский эксперт.

    Историк Александр Палий в интервью украинскому СМИ заявил, что «Интерпол вообще Украину не слушает». «Это контора, которая в серьезной степени насыщена российским влиянием», считает эксперт, поэтому Украина не имеет возможности наказать якобы причастных к расстрелу митингующих на Евромайдане правоохранителей и высокопоставленных чиновников времен Януковича. В частности, речь шла об экс-министре внутренних дел Украины Виталие Захарченко и его заместителе Викторе Ратушняке, которых Интерпол снял с международного розыска.

    По словам Палия, Россия всегда давала убежище подобным фигурам.

    «Так сложилось, что Россия всегда собирала у себя всяких негодяев, много мировых террористов доживало на территории России. Сейчас президент Зимбабве там будет жить», — считает Палий.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревает экс-президента Виктора Януковича, а также бывшего главу СБУ Александра Якименко и экс-главу МВД Виталия Захарченко в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #евромайдан #интерпол
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