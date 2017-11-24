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Де Мистура обсудит возобновление женевских переговоров по Сирии во время визита в Москву
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    Де Мистура обсудит возобновление женевских переговоров по Сирии во время визита в Москву

    14:48  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:07  24 Ноября 2017
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    Мистура обсудит возобновление межсирийских переговоров в Женеве

    Москва, 24 ноября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время визита в Москву обсудит возможность возобновления межсирийских консультаций в Женеве. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

    «В конечном итоге, сегодня в Москве де Мистура обсуждает возобновление межсирийских консультаций, желательно переговоров между делегациями в Женеве под эгидой ООН», — цитирует РИА Новости Богданова.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с де Мистурой планируется обсудить его участие в Конгрессе национального диалога Сирии. 

    Напомним, идея проведения Конгресса принадлежит президенту России Владимиру Путину. Для участия в мероприятии приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также правительственной власти. Кроме того, участие в Конгрессе примут и члены сирийской  оппозиции, в качестве наблюдателей к участию в обсуждении урегулирования в Сирии также приглашены представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.  

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Конгресс нацдиалога Сирии состоится в ближайшее время.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #переговоры #де мистура #женева
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