Де Мистура обсудит возобновление женевских переговоров по Сирии во время визита в Москву

Москва, 24 ноября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время визита в Москву обсудит возможность возобновления межсирийских консультаций в Женеве. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«В конечном итоге, сегодня в Москве де Мистура обсуждает возобновление межсирийских консультаций, желательно переговоров между делегациями в Женеве под эгидой ООН», — цитирует РИА Новости Богданова.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с де Мистурой планируется обсудить его участие в Конгрессе национального диалога Сирии.

Напомним, идея проведения Конгресса принадлежит президенту России Владимиру Путину. Для участия в мероприятии приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также правительственной власти. Кроме того, участие в Конгрессе примут и члены сирийской оппозиции, в качестве наблюдателей к участию в обсуждении урегулирования в Сирии также приглашены представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Конгресс нацдиалога Сирии состоится в ближайшее время.