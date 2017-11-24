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Украина
Поляк призвал РФ отменить безвиз с Украиной, чтобы заставить украинцев работать на Варшаву
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    Поляк призвал РФ отменить безвиз с Украиной, чтобы заставить украинцев работать на Варшаву

    15:21  24 Ноября 2017
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    Поляк призвал РФ отменить безвиз с Украиной, чтобы заставить украинцев работать на Варшаву

    Польский журналист Томаш Мацейчук предложил России отменить безвизовый режим с Украиной, соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, в этом случае те украинцы, которые сегодня работают на территории РФ, вынуждены будут трудоустраиваться в Польше.

    «По поводу виз. Я скажу, почему я поддерживаю такую идею: нам в Польше нужны рабочие руки, рабочая сила. Если вы введете визы для украинцев, украинцы поедут в Польшу. Я эту идею поддерживаю, нам надо развиваться еще быстрее, хотя мы сейчас развиваемся отлично, у нас рост ВВП — 5%. Вы разрываете отношения с Украиной, и Украина будет с нами», — с улыбкой произнес Мацейчук.

    «Дешевая рабочая сила?» — попытался уточнить ведущий программы Анатолий Кузичев, но Мацейчук не ответил на этот вопрос.

    Тогда Кузичев вновь повторил свой вопрос, но поляк его вновь проигнорировал.

    Напомним, С 11 июня 2017 года граждане Украины получили право пересекать границу со странами ЕС без виз — по биометрическим паспортам. Стоит отметить, что безвиз с Европой не дает его обладателям права на работу. Кроме того, как сообщала «Газета.ru», помимо наличия паспорта при необходимости въезжающий в ЕС должен обосновать причину въезда, иметь достаточно денег для пребывания в Евросоюзе и возвращения из него, а также не быть для ЕС нежелательным лицом.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #визовый режим
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