В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии

Москва, 24 ноября. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал перспективы новых выборов президента Сирии и возможности участия в них действующего президента Башара Асада.

«Сейчас это будет обсуждаться, работа продолжается, еще нет итогов», — сказал Богданов в интервью РИА Новости.

Напомним, на саммите 22 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил лидеру Турции Тайпу Эрдогану и главе Ирана Хасану Роухани о состоявшейся в Сочи беседе с Башаром Асадом, отметив высказанную президентом САР приверженность принципам мирного решения политического кризиса, а также готовность провести конституционную реформу и свободные, подконтрольные ООН выборы в стране.