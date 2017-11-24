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В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии
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    В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии

    15:15  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:22  24 Ноября 2017
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    В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии

    Москва, 24 ноября. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал перспективы новых выборов президента Сирии и возможности участия в них действующего президента Башара Асада.

    «Сейчас это будет обсуждаться, работа продолжается, еще нет итогов», — сказал Богданов в интервью РИА Новости.

    Напомним, на саммите 22 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил лидеру Турции Тайпу Эрдогану и главе Ирана Хасану Роухани о состоявшейся в Сочи беседе с Башаром Асадом, отметив высказанную президентом САР приверженность принципам мирного решения политического кризиса, а также готовность провести конституционную реформу и свободные, подконтрольные ООН выборы в стране.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #сирия #мид рф #асад #богданов
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