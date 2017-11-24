Эксперт рассказал, как США хотят «расшатать» Европу интеграцией Украины в ЕС

Москва, 24 ноября. Украинский президент Петр Порошенко за несколько дней до саммита «Восточного партнерства» заявил, что откажется от встречи на высшем уровне, если Брюссель не внесет поправки в проект резолюции о перспективе вхождения в ЕС для Украины. По мнению политолога Никиты Данюка, Порошенко намеренно ссорится с ЕС ради полной поддержки США.

В Брюсселе стартовал пятый саммит «Восточного партнерства» с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Как сообщило ранее «Польское радио», президент Украины потребовал внести правки в проект резолюции саммита. По некоторым данным, одобренный Европарламентом 15 ноября документ не соответствовал ожиданиям Киева.

В проекте резолюции не указано о перспективах вхождения Украины в ЕС. Однако демарш Петра Порошенко был недолгим — на саммит он все-таки прибыл. Действия украинского президента прокомментировал замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюка.

«А Порошенко как раз очень хорошо понимает, что европейские партнеры — даже при том, что они играют крайне важную роль и во внешней политике Украины, и в экономике, и во внутренней политике, — они все равно являются второстепенным политическим субъектом, который принимает решения», — заметил эксперт, его слова приводит «Свободная пресса».

Если Петр Порошенко получит полную поддержку США, и Вашингтон будет заинтересован во вступлении Украины в ЕС, его позиции станут сильнее. Дело в том, что «слабый Евросоюз при вступлении Украины еще более ослабнет», а это выгодно США, подчеркивает Данюк.

На фоне этого Порошенко намеренно ссорится с европейскими чиновниками ради поддержки со стороны США. Политический эксперт отмечает, что Вашингтон рассматривает Европу как конкурента, а не союзника, поэтому в его интересах расшатать ЕС.