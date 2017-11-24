Президент Аун назвал Израиль главной угрозой безопасности Ливана

Бейрут, 24 ноября. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Израиль угрожает независимости страны.

В ходе выступления, посвященного Дню независимости Ливана, Аун подчеркнул, что Израиль постоянно нарушает государственный суверенитет своего соседа, морские, наземные и воздушные границы страны, а также угрожает новыми войнами. Отмечается, что Израиль неоднократно вторгался и в воздушное пространство Сирии и наносил авиаудары по территории САР.

Мишель Аун отметил, что, невзирая на угрозы со стороны Израиля, Ливан приложил все возможные усилия для предотвращения распространения бунтов, что спасло страну от оккупации и насаждения исламистского терроризма.