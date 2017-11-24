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Президент Аун назвал Израиль главной угрозой безопасности Ливана
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    Президент Аун назвал Израиль главной угрозой безопасности Ливана

    15:23  24 Ноября 2017
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    Президент Аун назвал Израиль главной угрозой безопасности Ливана

    Бейрут, 24 ноября. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Израиль угрожает независимости страны.

    В ходе выступления, посвященного Дню независимости Ливана, Аун подчеркнул, что Израиль постоянно нарушает государственный суверенитет своего соседа, морские, наземные и воздушные границы страны, а также угрожает новыми войнами. Отмечается, что Израиль неоднократно вторгался и в воздушное пространство Сирии и наносил авиаудары по территории САР.

    Мишель Аун отметил, что, невзирая на угрозы со стороны Израиля, Ливан приложил все возможные усилия для предотвращения распространения бунтов, что спасло страну от оккупации и насаждения исламистского терроризма.

    Президент Аун назвал Израиль главной угрозой безопасности Ливана

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #мишель аун #ливан
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