Киев, 24 ноября. Украина должна потребовать у России компенсации за 73 года нахождения в составе Советского Союза, заявил лидер националистической организации «Свобода» Олег Тягнибок.

В эфире телеканала NewsOne Тягнибок назвал новую причину, по которой Киев якобы может потребовать у Москвы компенсации. Как оказалось, весь период нахождения в составе СССР Украина была в «оккупации».

«Кстати, в эти дни происходит столетний юбилей, потому что именно в конце ноября можно говорить о ста годах с начала агрессии со стороны коммунистической большевистской России относительно Украинской народной республики, — заявил лидер националистической организации. — Соответственно, период этой столетней борьбы за создание украинского государства, и Украина должна была бы требовать компенсацию за этот период оккупации, начиная с 18-го до 91-го года».

Однако предложение Тягнибока абсурдно, хотя бы потому, что граждане «оккупированной» Украины во времена СССР не только находились в нем добровольно, но и занимали руководящие посты в Москве.

Так, например, выходцем из Украины был Леонид Брежнев, который родился в 1966 году в Екатеринославской губернии, современное название центрального города которой — Днепр.