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На Украине хотят потребовать от России компенсации за 73 года в СССР
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    На Украине хотят потребовать от России компенсации за 73 года в СССР

    15:03  24 Ноября 2017
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    На Украине хотят потребовать от России компенсации за 73 года в СССР

    Киев, 24 ноября. Украина должна потребовать у России компенсации за 73 года нахождения в составе Советского Союза, заявил лидер националистической организации «Свобода» Олег Тягнибок.

    В эфире телеканала NewsOne Тягнибок назвал новую причину, по которой Киев якобы может потребовать у Москвы компенсации. Как оказалось, весь период нахождения в составе СССР Украина была в «оккупации».

    «Кстати, в эти дни происходит столетний юбилей, потому что именно в конце ноября можно говорить о ста годах с начала агрессии со стороны коммунистической большевистской России относительно Украинской народной республики, — заявил лидер националистической организации. — Соответственно, период этой столетней борьбы за создание украинского государства, и Украина должна была бы требовать компенсацию за этот период оккупации, начиная с 18-го до 91-го года».

    На Украине хотят потребовать от России компенсации за 73 года в СССР

    Однако предложение Тягнибока абсурдно, хотя бы потому, что граждане «оккупированной» Украины во времена СССР не только находились в нем добровольно, но и занимали руководящие посты в Москве.

    Так, например, выходцем из Украины был Леонид Брежнев, который родился в 1966 году в Екатеринославской губернии, современное название центрального города которой — Днепр.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #ссср #националисты #тягнибок #компенсация #украины
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