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Дорогой и неполезный: украинцы отказались от борща после роста цен
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    Дорогой и неполезный: украинцы отказались от борща после роста цен

    15:00  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:06  24 Ноября 2017
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    Дорогой и неполезный: украинцы отказались от борща после роста цен

    Киев, 24 ноября. Индекс традиционного украинского борща вырос на 33%, подорожав с начала года на 20 гривен, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Александр Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

    По его словам, сейчас на украинском рынке один килограмм свинины обойдется в 100 гривен, свеклы — 5,4 гривен, картофеля — 5,8 гривен, капусты — 4,2 гривны, моркови — 6,4 гривны, лука — 5 гривен, сметаны — 47,5 гривен. Таким образом, общая стоимость борща составит 81 гривну.

    Согласно статистическим данным, цена борща на 10 января 2017 года составляла 61 гривну. Это значит, что с начала года стоимость самого популярного на Украине блюда повысилась на 20 гривен. Однако борщ, приготовленный в начале сентября, обошелся украинцам за 84,2 гривны.

    Пользователи украинского сегмента Интернета не могли остаться равнодушными к такому известию.

    «Борщ в Украине деликатес, и его готовят заморским гостям», — с сожалением констатировал один из пользователей.

    «В последнее время его практически не ем. Дорогой, но он очень неполезный ))) и даже вредный)», — отмечает другой.

    «Я ем, но только постный. И полезнее, и дешевле)», — заявил сам Дорошенко.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #цены #борщ
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