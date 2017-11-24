Дорогой и неполезный: украинцы отказались от борща после роста цен

Киев, 24 ноября. Индекс традиционного украинского борща вырос на 33%, подорожав с начала года на 20 гривен, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Александр Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сейчас на украинском рынке один килограмм свинины обойдется в 100 гривен, свеклы — 5,4 гривен, картофеля — 5,8 гривен, капусты — 4,2 гривны, моркови — 6,4 гривны, лука — 5 гривен, сметаны — 47,5 гривен. Таким образом, общая стоимость борща составит 81 гривну.

Согласно статистическим данным, цена борща на 10 января 2017 года составляла 61 гривну. Это значит, что с начала года стоимость самого популярного на Украине блюда повысилась на 20 гривен. Однако борщ, приготовленный в начале сентября, обошелся украинцам за 84,2 гривны.

Пользователи украинского сегмента Интернета не могли остаться равнодушными к такому известию.

«Борщ в Украине деликатес, и его готовят заморским гостям», — с сожалением констатировал один из пользователей.

«В последнее время его практически не ем. Дорогой, но он очень неполезный ))) и даже вредный)», — отмечает другой.