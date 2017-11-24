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Политика
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Украина
«Их цель – уничтожить Украину»: Поклонская отреагировала на попытку запретить «Сватов»
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    «Их цель – уничтожить Украину»: Поклонская отреагировала на попытку запретить «Сватов»

    15:47  24 Ноября 2017
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    Поклонская прокомментировала скандал вокруг сериала «Сваты» на Украине

    Москва, 24 ноября. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская назвала абсурдным, но закономерным решение украинских спецслужб не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Сваты» из-за того, что в нем играет российский актер Федор Добронравов.

    «Решение спецслужб Украины, о котором говорит В. Зеленский, на первый взгляд, является абсурдным, но на самом деле хорошо показывает то, с чем борется «служба безпеки України», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

    По ее словам, такие меры СБУ являются логичным продолжением политики Киева, целью которой является разрушение всех связей между украинским и русским народами и уничтожение «настоящей, доброй и красивой Украины».

    «Их главная цель сегодня — уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину», — сообщает депутат. 

    Однако, по словам Поклонской, осуществить эти планы ни украинским властям, ни их зарубежным сторонникам не удастся.

    Кадр из сериала «Сваты»

    «У нас одна вера, история, культура, что так раздражает и заставляет паниковать иностранных кукловодов, захвативших Украину. Тех, кто «спонсирует» правящих украинских олигархов и чиновников, а также режиссеров совершенно других фильмов», — считает Поклонская.

    По мнению депутата, сериал «Сваты» вызвал такую реакцию Киева из-за того, что показывает россиян не в том свете, в каком это выгодно украинским политикам. В то же время Поклонская сообщила, что на самом деле сериал является «очень добрым и веселым», отметив, что сама любит его и смотрит вместе с дочерью.

    Напомним, ранее украинский актер Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором в ироничной форме раскритиковал возможный запрет Службы безопасности Украины показывать сериал «Сваты» на территории страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #поклонская #сбу #скандал #сваты
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