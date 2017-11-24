«Их цель – уничтожить Украину»: Поклонская отреагировала на попытку запретить «Сватов»

Москва, 24 ноября. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская назвала абсурдным, но закономерным решение украинских спецслужб не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Сваты» из-за того, что в нем играет российский актер Федор Добронравов.

«Решение спецслужб Украины, о котором говорит В. Зеленский, на первый взгляд, является абсурдным, но на самом деле хорошо показывает то, с чем борется «служба безпеки України», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По ее словам, такие меры СБУ являются логичным продолжением политики Киева, целью которой является разрушение всех связей между украинским и русским народами и уничтожение «настоящей, доброй и красивой Украины».

«Их главная цель сегодня — уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину», — сообщает депутат.

Однако, по словам Поклонской, осуществить эти планы ни украинским властям, ни их зарубежным сторонникам не удастся.

«У нас одна вера, история, культура, что так раздражает и заставляет паниковать иностранных кукловодов, захвативших Украину. Тех, кто «спонсирует» правящих украинских олигархов и чиновников, а также режиссеров совершенно других фильмов», — считает Поклонская.

По мнению депутата, сериал «Сваты» вызвал такую реакцию Киева из-за того, что показывает россиян не в том свете, в каком это выгодно украинским политикам. В то же время Поклонская сообщила, что на самом деле сериал является «очень добрым и веселым», отметив, что сама любит его и смотрит вместе с дочерью.

Напомним, ранее украинский актер Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором в ироничной форме раскритиковал возможный запрет Службы безопасности Украины показывать сериал «Сваты» на территории страны.