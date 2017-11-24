ИГ захватило у «Джебхат ан-Нусры» еще шесть поселений на севере Хамы

Хама, 24 ноября. «Исламское государство»1 развивает успех в противостоянии «Джебхат ан-Нусре»1 в северо-восточной части провинции Хама.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что в результате очередного наступления террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) боевикам удалось установить контроль над населенными пунктами Расм Ад-Дал, Абу Аль-Хайр, Байяд Ас-Шаффаф, Рамс Аль-Таул, Аль-Шаркия и Тиваль Ад-Дабагин.

Отмечается, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация) вынуждены отступать под давлением со стороны правительственных войск Сирии, которых поддерживают ВКС РФ. Этим пользуются игиловцы, захватывая новые поселения, однако позиции их мало прочные, так как у «Халифата» в данном регионе нет серьезного тыла, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.