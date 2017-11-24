Секс пьяных школьников на «вписке» в Архангельске обернулся уголовным делом

Архангельск, 24 ноября. В Архангельске по факту распространения в Интернете фото- и видеоматериалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статьям «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

Следствие установило, что в ночь на 19 ноября компания несовершеннолетних собралась на вечеринку в одной из квартир одного из домов по улице Беломорской Флотилии. В ходе распития спиртных напитков 15-летний подросток и 14-летняя девушка вступили в половой контакт по обоюдному согласию. Весь процесс был заснят на видео. По этом компрометирующий материал был размещен в YouTube.

В настоящее время правоохранители ищет автора видео.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Ленобласти две недели занимался сексом с 14-летней в заброшенном здании