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Секс пьяных школьников на «вписке» в Архангельске обернулся уголовным делом
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    Секс пьяных школьников на «вписке» в Архангельске обернулся уголовным делом

    15:01  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:02  24 Ноября 2017
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    Секс пьяных школьников на «вписке» в Архангельске обернулся уголовным делом

    Архангельск, 24 ноября. В Архангельске по факту распространения в Интернете фото- и видеоматериалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статьям «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

    Следствие установило, что в ночь на 19 ноября компания несовершеннолетних собралась на вечеринку в одной из квартир одного из домов по улице Беломорской Флотилии. В ходе распития спиртных напитков 15-летний подросток и 14-летняя девушка вступили в половой контакт по обоюдному согласию. Весь процесс был заснят на видео. По этом компрометирующий материал был размещен в YouTube. 

    В настоящее время правоохранители ищет автора видео.

    Напомним, ранее сообщалось, что житель Ленобласти две недели занимался сексом с 14-летней в заброшенном здании

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ск рф #архангельск
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