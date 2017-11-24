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Гигантский протуберанец появился на Солнце
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    Гигантский протуберанец появился на Солнце

    14:36  24 Ноября 2017
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    Гигантский протуберанец появился на Солнце

    Москва, 24 ноября. Российские ученые зафиксировали на Солнце огромный протуберанец  — плазменное образование, наблюдать которое можно с Земли через астрономический фильтр. Фонтан плазмы протянулся на 500 000 километров, это самый крупный протуберанец за последние несколько лет.

    В российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН по центру от светила зафиксировали самый крупный за последние несколько лет протуберанец. Астрономы разъясняют, что подобные явления связаны с выбросами вещества.

    На последней стадии холодное вещество накапливается в Солнце, а затем плазма выбрасывается как струя фонтана. Известно, что если протуберанец оторвется от светила, с нашей пленеты можно наблюдать красивое космическое явление, однако новообразование «живет» довольно долго, пишет «Вечерняя Москва»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #солнце #протуберанец
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