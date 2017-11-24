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    Путин обсудил с членами СБ РФ сирийский вопрос с учетом переговоров в Сочи

    14:22  24 Ноября 2017  /обновлено: 14:42  24 Ноября 2017
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    Путин обсудил с членами СБ РФ сирийский вопрос с учетом переговоров в Сочи

    Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ урегулирование в Сирии с учетом переговоров на саммите в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте проведенных президентом на этой неделе в Сочи международных контактов. Основное внимание было уделено вопросам сирийского урегулирования с учетом итогов работы сочинской «тройки», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря российского лидера.

    Песков добавил, что на совещании также обсуждались вопросы социальной и экономической повестки дня в России.

    Отметим, что участие в совещании приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

    Напомним, 22 ноября президенты РФ, Ирана и Турции обсуждали сирийскую проблематику на саммите в Сочи. Национальные лидеры объявили о намерении продолжить сотрудничество по урегулированию ситуации на территории САР. Владимир Путин также рассказал коллегам о планах президента Сирии Башара Асада провести выборы и конституционную реформу.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #песков #совбез рф
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