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Политика
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Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы
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    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    16:30  24 Ноября 2017
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    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    Сирия, 24 ноября. САА и ВКС РФ уничтожили более 20 радикалов «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ1 захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы, в Идлибе продолжаются покушения на боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Алеппо.

    «Исламское государство»: захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме, потеряла более 20 боевиков в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в Идлибе.

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    В районах Джобар и Айн Тарма продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. О столкновениях пишет один из местных источников в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), Артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации антиправительственных вооруженных формирований в окрестностях города Аль-Нашабия.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия заняла несколько районов города Бейт Тим на юго-западе провинции Дамаск. Накануне боевики, контролировавшие город, добровольно пошли на урегулирование своего правового статуса с властями САР, но недавно в Бейт Тиме снова начались беспорядки, из-за чего САА пришлось вмешаться.  

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» территории провинции Алеппо. Inside Syria Media Center пишет, что армия САР под прикрытием российской авиации отбила у террористов «Джебхат ан-Нусры»1 населенный пункт Джуб Аваз и установила контроль над стратегической высотой Таль аль-Шейх. В ходе боестолкновений проправительственным силам удалось уничтожить более 20 радикалов «Ан-Нусры», а также несколько единиц военной техники.

    Турецкая армия развернула третий наблюдательный пункт на территории провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@AhmetM_08). По данным автора публикации, новый пост ВС Турции располагается в поселении Кафр Биссин.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    На юге Идлиба в результате взрыва мины, заложенной на дороге, был ранен боевик Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает Smart News Agency. По данным информационного агентства, за последние две недели в регионе было зафиксировано несколько покушений на членов «свободной армии». В результате атак неизвестных радикалов было ликвидировано и ранено несколько десятков боевиков ССА.

    В населенном пункте Кафума при взрыве придорожной бомбы пострадал владелец мопеда, двигавшегося по трассе во время детонации устройства. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    На северо-востоке Хамы отмечаются боестолкновения между «Исламским государством»1 и «Тахрир аш-Шам», передает Smart News Agency. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что террористы ИГИЛ1 захватили у сторонников «Джебхат ан-Нусры» шесть поселений недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб.

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет о противостоянии между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) в районе деревни Мустариха. Ранее сообщалось, что правительственные войска нанесли удары по зонам дислокации террористов «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины.  

    Ирак

    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы

    Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о начале операции по разминированию и зачистке поселения Аль Бунья Аль Жануб и подземных складов «Исламского государства» в степи Аль-Джазира. Сообщение передает военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1).

    Также один из источников в социальной сети Twitter (@presssiraq) пишет, что бойцы «Хашд аш-Шааби» начали работы по разминированию аэропорта Женеф на юге недавно освобожденного от террористов ИГИЛ населенного пункта Аль Худр. По данным автора публикации, ополченцы также начали кампанию по обнаружению и ликвидации спящих ячеек ИГ в ближайших окрестностях поселения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #исламское государство #ирак #саа #идлиб #сса #тахрир аш-шам
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