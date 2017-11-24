Алеппо: военные конвои из Турции размещаются на севере провинции

Алеппо, 24 ноября. Турецкие военные конвои, прибывшие в провинцию Идлиб, занимают позиции на севере Алеппо.

Сирийские военные источники сообщают, что военные колонны из Турции, прибывающие на север Идлиба, продолжают движение в направлении Алеппо и курдского кантона Африн. Один из конвоев был замечен в районе Дарат Изза, после чего колонна направилась к стратегически важной высоте Шейх Акиль. Еще один конвой (наблюдатели сообщают об опознавательных знаках ВВС Турции) проследовал в северную часть провинции Алеппо. На западе региона создан еще один опорный пункт армии Турции около населенного пункта Кафт Биссин.

Отмечается, что над Африном зафиксированы множественные полеты разведывательных БПЛА Турции. На границах кантона продолжаются регулярные столкновения турецкой армии и курдских ополченцев.