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УАЗ объявил о запуске сборки автомобилей в Казахстане
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    УАЗ объявил о запуске сборки автомобилей в Казахстане

    14:31  24 Ноября 2017
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    УАЗ объявил о запуске сборки автомобилей в Казахстане

    Ульяновск, 24 ноября. Ульяновский автозавод планирует в 2018 году запустить крупноузловую сборку автомобилей в Казахстане, сообщили в пресс-службе компании.

    Как отметили в организации, выпуск автомобилей будет производится на двух площадках — заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ в городе Кокшетау.

    Запуск производства в Казахстане намечен на второй квартал 2018 года. При помощи местных компании российский автопроизводитель намерен наладить производство УАЗ «Патриот» и «Хантер». Кроме того, на этой площадке будут собирать фургоны, автобусы и санитарные автомобили.

    Отмечается, что УАЗ «Пикап», а также новый УАЗ «Профи» пока будут поставляться на территорию Казахстана в готовом виде.

    УАЗ объявил о запуске сборки автомобилей в Казахстане

    «С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2500 ульяновских машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдет никаких макроэкономических потрясений», — цитирует «Автостат» директора по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.

    Автор: Катерина Тимошенская
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