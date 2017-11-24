УАЗ объявил о запуске сборки автомобилей в Казахстане
Ульяновск, 24 ноября. Ульяновский автозавод планирует в 2018 году запустить крупноузловую сборку автомобилей в Казахстане, сообщили в пресс-службе компании.
Как отметили в организации, выпуск автомобилей будет производится на двух площадках — заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ в городе Кокшетау.
Запуск производства в Казахстане намечен на второй квартал 2018 года. При помощи местных компании российский автопроизводитель намерен наладить производство УАЗ «Патриот» и «Хантер». Кроме того, на этой площадке будут собирать фургоны, автобусы и санитарные автомобили.
Отмечается, что УАЗ «Пикап», а также новый УАЗ «Профи» пока будут поставляться на территорию Казахстана в готовом виде.
«С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2500 ульяновских машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдет никаких макроэкономических потрясений», — цитирует «Автостат» директора по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.