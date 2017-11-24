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Конфеты Roshen важнее «Минска» : российский журналист пошутил про разгром магазина Порошенко
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    Конфеты Roshen важнее «Минска» : российский журналист пошутил про разгром магазина Порошенко

    14:11  24 Ноября 2017
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    Конфеты Roshen важнее минских соглашений: российский журналист пошутил про разгром магазина Порошенко

    Российский журналист и член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Максим Шевченко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале пошутил про разгром магазина Roshen в Киеве, который учинила активистка Femen. Напомним, полуобнаженная девушка разбрасывала конфеты и выкрикивала фразу: «Black Friday, Sale Roshen!». Компания по производству сладостей, а также сеть магазинов принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко. Украинского лидера неоднократно осуждали за то, что он до сих пор не продал свои активы.

    «Я нервничаю, — сказал Шевченко, просматривая видео, на котором активистка разбрасывает конфеты по всему магазину. — Дело в том, что когда на Украине «обижают» конфеты Rochen — это дело государственной важности, поскольку конфеты Roshen — это гораздо важнее, чем все остальное. Важнее, чем минские переговоры», — пошутил журналист.

    Шевченко также назвал эти конфеты «позором Украины» и «кровавым шоколадом».

    «Я считаю, что бойкот конфет Roshen — это обязанность каждого настоящего патриота Украины», — добавил журналист.

    Украинская журналистка Янина Соколовская в свою очередь заявила, что активистки Femen всегда готовы зарабатывать на протестах. Соколовская уточнила, что не ест сладкое.

    «Вы не едите конфеты, но компенсируете недостаток сладкого любовью к Петру Алексеевичу [Порошенко]», — иронично заметил в ответ на ее реплику ведущий программы Анатолий Кузичев

    Автор: Алексей Громов
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