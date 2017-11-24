Крымский мост и Симферополь предложили соединить железной дорогой

Симферополь, 24 ноября. Власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу от Крымского моста до столицы Республики.

Инициатива включена в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма, сообщили в министерстве экономического развития полуострова.

«В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида», — отмечается в сообщении.

По оценке специалистов, разработавших концепцию, протяженность железной дороги от Керчи до Симферополя через Белогорск составит 215 километров. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 35 миллиардов рублей.

Отмечается, что потенциально проект имеет имеет высокий экономический эффект и социальную значимость. Предполагается, что железная дорога станет продолжением сообщения через Керченский пролив.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным на территории России — его длина составит 19 километров. Для движения автомобилей переправу планируют открыть в конце будущего года.

Отметим, на официальном сайте моста через Керченский пролив проходит голосование по выбору названия для строящейся переправы — россиянам предлагают выбрать из пяти наиболее популярных вариантов или предложить свой. Главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская ранее выступила с предложением назвать мост «Президентским».