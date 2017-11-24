Задержанные в Луганске диверсанты ВСУ готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР

Донецк, 24 ноября. Задержанные в Луганске украинские диверсанты готовили покушения на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в министерстве госбезопасности ДНР.

В МГБ ДНР заявили о задержании в ЛНР 10 украинских диверсантов в результате совместной спецоперации двух республик.

«Эта группа действовала на территории обеих республик и подозревается в подготовке покушений на ряд первых лиц ДНР и ЛНР», — констатировали источники в министерстве.

В ведомстве отметили, что часть этой группы диверсантов была задержана в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева. На данный момент продолжается поиск возможных сообщников украинских диверсантов, которые могут находиться на территории ДНР и ЛНР.