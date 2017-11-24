Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Цирковой тигр откусил пьяному пенсионеру два пальца в Китае
Новороссия
Задержанные в Луганске диверсанты ВСУ готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Срочная новость
В МИД РФ сообщили о перспективах участия Асада в выборах президента Сирии
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Задержанные в Луганске диверсанты ВСУ готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР

    14:02  24 Ноября 2017
    427

    Задержанные в Луганске диверсанты ВСУ готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР

    Донецк, 24 ноября. Задержанные в Луганске украинские диверсанты готовили покушения на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в министерстве госбезопасности ДНР.

    В МГБ ДНР заявили о задержании в ЛНР 10 украинских диверсантов в результате совместной спецоперации двух республик.

    «Эта группа действовала на территории обеих республик и подозревается в подготовке покушений на ряд первых лиц ДНР и ЛНР», — констатировали источники в министерстве.

    Задержанные в Луганске диверсанты ВСУ готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР

    В ведомстве отметили, что часть этой группы диверсантов была задержана в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева. На данный момент продолжается поиск возможных сообщников украинских диверсантов, которые могут находиться на территории ДНР и ЛНР.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #украина #лнр #диверсанты #задержание #мгб днр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть