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«Хезболла» заявила, что Ливан не потерпит иностранной опеки
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    «Хезболла» заявила, что Ливан не потерпит иностранной опеки

    14:07  24 Ноября 2017
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    «Хезболла» заявила, что Ливан не потерпит иностранной опеки

    Бейрут, 24 ноября. Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Касем завил, что Ливан будет сопротивляться любому внешнему вмешательству в свои дела.

    Шейх Наим Касем сообщил, что на Ближнем Востоке кризисную ситуацию продуцируют США, Саудовская Аравия и Израиль. В результате их совместных действий страдают, прежде всего, Ирак, Сирия, Йемен и Бахрейн, передает слова шейха телеканал «Аль-Манар».

    Касем подчеркнул, что указанные страны стремятся полностью дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе, для этих целей они поддерживают и финансируют террористические группировки.

    Заместитель генсека «Хезболлы» отметил, что движение сопротивления остается основной силой, сдерживающей внешнее вмешательство со стороны агрессоров.

    «Хезболла» заявила, что Ливан не потерпит иностранной опеки

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #хезболла #ливан #наим касем
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