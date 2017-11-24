«Хезболла» заявила, что Ливан не потерпит иностранной опеки

Бейрут, 24 ноября. Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Касем завил, что Ливан будет сопротивляться любому внешнему вмешательству в свои дела.

Шейх Наим Касем сообщил, что на Ближнем Востоке кризисную ситуацию продуцируют США, Саудовская Аравия и Израиль. В результате их совместных действий страдают, прежде всего, Ирак, Сирия, Йемен и Бахрейн, передает слова шейха телеканал «Аль-Манар».

Касем подчеркнул, что указанные страны стремятся полностью дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе, для этих целей они поддерживают и финансируют террористические группировки.

Заместитель генсека «Хезболлы» отметил, что движение сопротивления остается основной силой, сдерживающей внешнее вмешательство со стороны агрессоров.