Депутат Рады: Европейские рынки остаются закрытыми для товаров с Украины

Киев, 24 ноября. Несмотря на вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, украинские производители до сих пор не могут поставлять свою продукцию на европейские рынки, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Новинский.

По его словам, обещанная зона свободной торговли с ЕС по факту так и не реализовалась. Новинский уточнил, что подписание ряда документов об экономическом сотрудничестве с европейскими государствами, в том числе и Соглашение, не открыло украинскому бизнесу вход на европейский рынок.

После прохождения всех необходимых процедур украинские предприниматели сталкиваются с дополнительными квотами и рамками, заявил Новинский.

«Для того, чтобы туда что-то поставить, нужно найти рынок, а как только ты этот рынок находишь и имеешь возможность туда поставлять, тут же европейские производители ставят вопрос перед Европейским союзом, чтобы ограничить доступ украинских товаров», — отметил он.

Новинский также подчеркнул, что при этом сама процедура сертификации также является сложной, долгой и дорогой. Таким образом, по словам депутата, европейские рынки остаются закрытыми для украинских товаров.

Напомним, в июле украинские власти также начали переговоры по установлению зоны свободной торговли с Лондоном, после выхода Великобритании из ЕС.