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Депутат Рады: Европейские рынки остаются закрытыми для товаров с Украины
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    Депутат Рады: Европейские рынки остаются закрытыми для товаров с Украины

    14:47  24 Ноября 2017
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    Депутат Рады: Европейские рынки остаются закрытыми для товаров с Украины

    Киев, 24 ноября. Несмотря на вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, украинские производители до сих пор не могут поставлять свою продукцию на европейские рынки, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Новинский.

    По его словам, обещанная зона свободной торговли с ЕС по факту так и не реализовалась. Новинский уточнил, что подписание ряда документов об экономическом сотрудничестве с европейскими государствами, в том числе и Соглашение, не открыло украинскому бизнесу вход на европейский рынок.

    После прохождения всех необходимых процедур украинские предприниматели сталкиваются с дополнительными квотами и рамками, заявил Новинский.

    «Для того, чтобы туда что-то поставить, нужно найти рынок, а как только ты этот рынок находишь и имеешь возможность туда поставлять, тут же европейские производители ставят вопрос перед Европейским союзом, чтобы ограничить доступ украинских товаров», — отметил он.

    Новинский также подчеркнул, что при этом сама процедура сертификации также является сложной, долгой и дорогой. Таким образом, по словам депутата, европейские рынки остаются закрытыми для украинских товаров. 

    Напомним, в июле украинские власти также начали переговоры по установлению зоны свободной торговли с Лондоном, после выхода Великобритании из ЕС.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ес #зона свободной торговли
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