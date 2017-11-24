Ведение бизнеса не влияет на возможность выдвигаться в президенты — Песков

Москва, 24 ноября. Ведение бизнеса не является препятствием для участия в президентских выборах, в Конституции четко прописано, кто имеет право баллотироваться в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщила ранее, что в предстоящих выборах может принять участие представитель бизнеса и кандидат либеральных взглядов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия в выборах кандидата, который занимается предпринимательской деятельностью.

«Совершенно не важно, что считают на этот счет в Кремле, важно, что написано в Конституции — у кого есть право участвовать. Представительство или отсутствие такового в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле полезным участие в выборах представителей бизнес-кругов. Напомним, что выборы намечены на март 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре текущего года. Действующий глава государства Владимир Путин пока не сообщал о том, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок.