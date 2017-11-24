Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила пожилую мурманчанку, перебегавшую дорогу на красный
Политика
Ведение бизнеса не влияет на возможность выдвигаться в президенты — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ведение бизнеса не влияет на возможность выдвигаться в президенты — Песков

    13:46  24 Ноября 2017
    56

    Ведение бизнеса не влияет на возможность выдвигаться в президенты — Песков

    Москва, 24 ноября. Ведение бизнеса не является препятствием для участия в президентских выборах, в Конституции четко прописано, кто имеет право баллотироваться в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

    Газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщила ранее, что в предстоящих выборах может принять участие представитель бизнеса и кандидат либеральных взглядов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия в выборах кандидата, который занимается предпринимательской деятельностью. 

    «Совершенно не важно, что считают на этот счет в Кремле, важно, что написано в Конституции — у кого есть право участвовать. Представительство или отсутствие такового в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах», — сказал он. 

    Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле полезным участие в выборах представителей бизнес-кругов. Напомним, что выборы намечены на март 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре текущего года. Действующий глава государства Владимир Путин пока не сообщал о том, будет ли он баллотироваться на новый  президентский срок. 

    Ведение бизнеса не влияет на возможность выдвигаться в президенты — Песков

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #песков #кремль #президент #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть