Совместные контртеррористические учения ДНР и ЛНР завершены в Луганске
Донбасс, 24 ноября. ФАН стали известны подробности и причины участия правоохранителей и сотрудников сил госбезопасности ДНР в событиях, происходящих на территории Луганской народной республики.
В рамках действующих соглашений между министерствами госбезопасности и министерствами внутренних дел ДНР и ЛНР на территории Луганской народной республики проводились совместные контртеррористические и контрдиверсионные учения, в которых принимали участие силы полиции и госбезопасности Донецкой народной республики.
Об этом в беседе с корреспондентом ФАН сообщил собственный источник в Министерстве государственной безопасности ДНР.
«Масштабные контртеррористические и контрдиверсионные учения проводились в связи с пресечением деятельности основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины. В основные задачи группы входила подготовка и проведение диверсионно-террористических актов на территории ЛНР», — пояснил собеседник.
«На данный момент учения завершены. Обстановка в Луганской народной республике спокойная. Силы Донецкой народной республики, принимавшие участие в учениях, вернулись в места постоянной дислокации», — подытожил источник.