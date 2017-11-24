Совместные контртеррористические учения ДНР и ЛНР завершены в Луганске

Донбасс, 24 ноября. ФАН стали известны подробности и причины участия правоохранителей и сотрудников сил госбезопасности ДНР в событиях, происходящих на территории Луганской народной республики.

В рамках действующих соглашений между министерствами госбезопасности и министерствами внутренних дел ДНР и ЛНР на территории Луганской народной республики проводились совместные контртеррористические и контрдиверсионные учения, в которых принимали участие силы полиции и госбезопасности Донецкой народной республики.

Об этом в беседе с корреспондентом ФАН сообщил собственный источник в Министерстве государственной безопасности ДНР.

«Масштабные контртеррористические и контрдиверсионные учения проводились в связи с пресечением деятельности основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины. В основные задачи группы входила подготовка и проведение диверсионно-террористических актов на территории ЛНР», — пояснил собеседник.