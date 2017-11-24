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Качиньского застукали на заседании Сейма за чтением книги про котов
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    Качиньского застукали на заседании Сейма за чтением книги про котов

    14:18  24 Ноября 2017
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    Качиньского застукали на заседании Сейма за чтением книги про котов

    Москва, 24 ноября. Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время заседания в парламенте не слушал выступления депутатов, а листал «Атлас котов». 

    В Польше активно обсуждается изменение законодательства о Верховном суде и Национальном судебном совете. Однако во время заседания польского парламента лидер правящей партии Ярослав Качиньский вместо того, чтобы слушать выступления коллег по депутатскому корпусу, читал «Атлас котов».

    Он рассматривал фото в приложении к журналу Fakt о домашних кошках и представителях семейства кошачьих, живущих в диких условиях. А вице-спикер парламента Рышард Терлецкий увлеченно изучал мобильный телефон, что-то пытаясь показать Качиньскому. Отметим, что отношение политика к кошкам неоднократно высмеивалось в польских СМИ. В юмористическом сериале «Ухо председателя» одним из персонажей является кот. 

    Качиньского застукали на заседании Сейма за чтением книги про котов

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #польша #качиньский #сейм
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