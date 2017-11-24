Качиньского застукали на заседании Сейма за чтением книги про котов

Москва, 24 ноября. Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время заседания в парламенте не слушал выступления депутатов, а листал «Атлас котов».

В Польше активно обсуждается изменение законодательства о Верховном суде и Национальном судебном совете. Однако во время заседания польского парламента лидер правящей партии Ярослав Качиньский вместо того, чтобы слушать выступления коллег по депутатскому корпусу, читал «Атлас котов».

Он рассматривал фото в приложении к журналу Fakt о домашних кошках и представителях семейства кошачьих, живущих в диких условиях. А вице-спикер парламента Рышард Терлецкий увлеченно изучал мобильный телефон, что-то пытаясь показать Качиньскому. Отметим, что отношение политика к кошкам неоднократно высмеивалось в польских СМИ. В юмористическом сериале «Ухо председателя» одним из персонажей является кот.